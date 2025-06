Atuge | Le film documentaire Bâtisseurs au Rio samedi 21 juin

L’Atuge dévoile son premier long-métrage documentaire, « Bâtisseurs » un film de 68 min réalisé par Hinde Boujemaa, ce samedi 21 juin au Rio.

À travers les parcours de sept figures majeures mais souvent méconnues, ce documentaire rend hommage à une génération de Grands Hommes qui, dans les premières décennies suivant ‘indépendance de la Tunisie, s’est investie à jeter les fondations de l’Etat moderne.

Ces « bâtisseurs » ont œuvré, avec passion et détermination, dans n contexte souvent difficile, à ‘émergence d’un pays qui a été parmi les plus prospères de la région.

Le film met en lumière leurs contributions décisives dans des domaines aussi variés que les infrastructures, les télécommunications, la finance, l’énergie, l’agriculture ou encore ‘industrie chimique et manufacturière.

Parmi ces personnalités:

Mokhtar Latiri (infrastructure)

Ali Boukhris (industrie chimique)

Mansour Moalla (finance)

Brahim Khouaja (télécommunications)

Amur Horchani (agriculture)

Mekki Zidi (énergie)

Abdelwaheb Ben Ayed (industrie)

Le film ‘attache à raconter leurs réalisations concrètes, mais aussi les obstacles qu’ils ont surmontés, sans jamais que ces difficultés ne les

détournent de leur mission.

« Bâtisseurs » est aussi un message d’espoir et l’inspiration à destination des jeunes générations il rappelle qu’avec de la vision, de l’audace, de la rigueur et un travail acharné, il est possible de transformer un pays.

Le documentaire repose sur de la recherche, incluant la collecte de documents d’archives, ‘images rares, et de nombreux témoignages de

proches, de collaborateurs et de membres des familles de ces « bâtisseurs ».

Avec ce projet, l’ATUGE célèbre ses 35 ans en offrant n document unique de mémoire collective, et espère raviver la fierté de ce que la Tunisie a su accomplir, tout en réaffirmant l’importance de la transmission et de l’engagement.