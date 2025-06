« Sur les ailes de l’amour » le 21 juin au Théâtre municipal de Tunis

L’école de danse classique Serguei Diaghilev organise le spectacle de fin d’année » Sur les ailes de l’amour » le samedi 21 juin 2025 au Théâtre Municipal de Tunis à 19h30.

Les billets sont déjà en vente aux guichets du Théâtre municipal de Tunis.

« Sur les ailes de l’amour »

« Patience » aimait dessiner et jouer de la flûte. Un jour, il a dessiné un oiseau. Plus tard, en jouant, des oiseaux sont venus, et parmi eux, il a reconnu celui de son dessin. Il l’a attrapé, mis dans une cage et l’admirait sans cesse.

Il s’est marié, mais il continuait à admirer cet oiseau. Sa femme a remarqué qu’il le regardait autrement qu’elle. Cet oiseau représentait pour lui un rêve, un symbole de la liberté.

La jeune femme décide alors de se débarrasser de l’oiseau, mais la morale est que cela ne résout pas le problème : en tuant l’oiseau, elle a tué en lui son rêve, son espoir, tout ce qui le faisait vivre.

Communiqué