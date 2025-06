Tunisie │ Ekuity Capital entre au capital de New Era Fund I

Ekuity Capital est entré au capital de New Era Fund I, un fonds d’investissement Early Stage dédié aux startups innovantes en Tunisie. Cette opération porte le montant du premier closing à 7 millions d’euros, sur un objectif de 15 millions, indique notre confrère Financial Africa.

Aux côtés de Smart Capital et d’UGFS North Africa, déjà présents lors du premier tour, Ekuity Capital renforce la crédibilité du fonds, qui cible les jeunes entreprises technologiques en phase d’amorçage et de série A et dont la stratégie repose sur trois secteurs à fort impact : l’intelligence artificielle (IA), la biotechnologie (biotech) et les technologies vertes (greentech).

Anciennement connu sous le nom de Consortium tuniso-koweïtien de développement (CTKD), Ekuity Capital est une joint-venture entre la Kuwait Investment Authority (KIA) et l’État tunisien. La société gère un portefeuille d’une quinzaine d’entreprises et plus de 800 millions de dinars (256 millions de dollars américains) d’actifs.

Le Fonds New Era I est géré par UGFS-VC, filiale de capital-risque d’United Gulf Financial Services-North Africa (UGFS-NA). Acteur reconnu du capital-investissement en Tunisie, UGFS-NA a structuré 20 fonds et investi dans plus de 100 startups et PME depuis plus de 15 ans.

Grâce à sa présence locale, son expertise sectorielle et son vaste réseau, UGFS-VC vise, à travers le Fonds New Era I, à soutenir la nouvelle génération d’entrepreneurs tunisiens et à accélérer l’émergence de champions technologiques régionaux.

I. B.

D’après Financial Africa