Tunisie-Algérie │ 216 Capital investit dans Talenteo

216 Capital, une équipe d’entrepreneurs et d’investisseurs tunisiens, annonce un nouvel investissement stratégique dans Talenteo, startup RH Tech fondée en Algérie, qui propose une solution SaaS complète de gestion RH et de paie conçue pour répondre aux besoins spécifiques des PME et ETI africaines.

D’ici 2030, l’Afrique comptera plus d’un milliard d’actifs, devenantle plus grand vivier de talents au monde. Avec plus de 80% des emplois créés par les PME et ETI, la gestion des ressources humaines devient un enjeu majeur de performance, de conformité et de compétitivité pour les entreprises du continent. C’est dans ce contexte que Talenteo s’impose comme une réponse technologique locale et adaptée à ces enjeux.

Plateforme RH augmentée, simple, intelligente et conforme

Déjà adoptée par plus de 10 000 utilisateurs actifs et près de 150 clients, Talenteo propose une plateforme SaaS intégrant intelligence artificielle, référentiels juridiques locaux et automatisation des processus clés : administration du personnel; gestion du temps et de la paie; développement des talents et conformité réglementaire.

Grâce à son moteur intelligent, Talenteo fiabilise les opérations RH, automatise les tâches chronophages et renforce la capacité des DRH à anticiper, dans un environnement réglementaire et économique en mutation permanente.

«Nous croyons que la réussite des entreprises passe par l’investissement dans leurs équipes. Talenteo a été pensée pour accompagner les entreprises africaines dans la digitalisation de leur gestion RH, au service de leur croissance et de leur impact», affirme Louai Djaffer, Ceo de Talenteo.

Accélérer l’expansion panafricaine

Dans un marché où la demande pour des solutions RH digitalisées explose, Talenteo franchit une nouvelle étape avec une levée de fonds à 6 chiffres, menée principalement par 216 Capital.

Cet investissement permet une installation en Tunisie, première étape de l’expansion régionale, le renforcement technologique de la plateforme, notamment en IA, une montée en puissance sur plusieurs marchés RH stratégiques en Afrique francophone dans un premier temps.

«Talenteo incarne exactement le type d’innovation que nous soutenons : une solution pensée localement, scalable, et construite pour répondre aux réalités opérationnelles des entreprises africaines», déclare Dhekra Khelifi, Partner à 216 Capital Ventures.

D’après communiqué.