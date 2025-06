Création en Tunisie d’une commission ‘Petites industries et métiers du luxe’’

Lancement en Tunisie de la commission ‘Petites industries et métiers du luxe’’ du Groupement du patronat francophone (GPF), présidée par Rachida Jebnoun, fondatrice et présidente du Conseil international des femmes entrepreneures (Cife), pour dynamiser la création de valeur et l’entrepreneuriat féminin au sein de la Francophonie.

Le GPF a officiellement inauguré sa nouvelle commission ‘Petites industries et métiers du luxe’, vendredi 20 juin 2025, à Tunis, dont la mission est de fédérer les expertises de l’espace francophone autour de filières à haute valeur ajoutée.

Le choix de Mme Jebnoun à la présidence de cette commission souligne l’importance accordée à l’entrepreneuriat féminin comme levier fondamental de cette dynamique créatrice de richesse.

La cérémonie de lancement a été marquée par la présence de personnalités de marque, dont Anne Guéguen, ambassadrice de France en Tunisie, Jean-Lou Blachier, président du GPF, les membres et partenaires du Cife, ainsi que le Groupe des ambassadeurs francophones en Tunisie.

«Le lancement de cette commission est une étape clé pour le GPF. Il matérialise notre volonté de fédérer les talents de l’espace francophone pour construire des chaînes de valeur régionales compétitives», a déclaré M. Blachier. Et d’ajouter : «En confiant la présidence au Cife, nous soulignons l’importance capitale de notre partenariat avec le Cife, ainsi que l’intérêt accordé par le GPF à l’entrepreneuriat féminin comme levier de création de valeur».

Mme Jebnoun a, pour sa part, déclaré: «C’est un honneur pour le Cife de présider cette commission. Nous sommes déterminées à en faire un catalyseur de projets innovants apte à ancrer les métiers du luxe dans une démarche de développement durable. Notre objectif premier étant de créer un impact positif et de dynamiser la coopération entre les pays francophones membres».

Lors de la présentation des activités stratégiques de cette commission, un focus particulier a été mis sur le rôle de moteur de développement économique, social et culturel dans l’espace francophone des petites industries et des métiers du luxe.

Cet organe du GPF agira comme un vivier d’initiatives en générant des synergies fortes entre les acteurs économiques, culturels et institutionnels de pays clés tels que la Tunisie, le Liban, le Maroc, le Sénégal et Madagascar.

Les travaux de la commission s’articuleront autour de trois axes prioritaires : stimuler la coopération intra-francophone entre pays membres; amorcer une dynamique positive capable de générer des synergies ; et renforcer la complémentarité entre les pays francophones à travers des partenariats stratégiques impliquant des parties prenantes engagées.