Une saison algérienne avec les Éditions El Amir

Basées à Marseille, mais dont l’âme est profondément algérienne, les Editions El Amir s’affirment comme un pont vibrant entre les rives méditerranéennes. Fondée avec la volonté de révéler et de diffuser les voix de la littérature algérienne, la maison d’édition s’ouvre également au Maghreb et au monde arabe, publiant en arabe, français et anglais.

Djamal Guettala

À l’approche de l’été, El Amir dévoile ses cinq coups de cœur littéraires, des ouvrages portés par une écriture forte et sensible, où se mêlent mémoire, légendes, spiritualité, humour et engagement écologique.

Cinq lectures qui invitent à un voyage à travers l’âme d’une Algérie plurielle, contemporaine et fière de son héritage.

‘‘Retrouver son âme avec L’Alchimiste’’ de Mounira Derardja

Dans ce texte inspiré, Mounira Derardja transcende la simple analyse littéraire pour offrir une véritable lecture spirituelle du roman de Paulo Coelho. ‘‘L’Alchimiste’’ n’est plus seulement une fable universelle : il devient un miroir où chacun peut entendre l’appel de sa propre quête intérieure. À travers une interprétation intime et poétique, elle montre que le trésor que Santiago cherche n’est autre que celui enfoui en chacun de nous.

‘‘Jadis’’ de Essia Benbakir-Bougherra

À travers la légende de Sidi Rached, saint protecteur de Constantine, ce livre célèbre la richesse culturelle et spirituelle du Constantinois. Face aux assauts et aux divisions, la foi des habitants invoque un miracle : le fleuve Rhumel se déchaîne et délivre la ville.

Dans ce récit mêlant histoire et mythe, l’auteure honore aussi la beauté et la force des femmes à travers leurs parures traditionnelles, symboles vivants d’une identité ancrée et fière.

‘‘Jadis’’ est un hommage sensible à une mémoire collective qui traverse le temps, un pont entre passé et présent, entre sacré et quotidien.

‘‘L’invention d’un jeu d’échecs à Mascara’’ de Zoubida Berrahou

Deux frères de Mascara débattent avec humour et imagination sur l’origine du jeu d’échecs, lançant un voyage ludique à travers l’histoire et la culture algériennes.

Entre personnages historiques et questions de société, ce roman mêle drôlerie et réflexion, offrant un regard frais et inventif sur l’Algérie d’aujourd’hui. Racim et Necib incarnent un idéal masculin moderne, progressiste et plein d’ingéniosité.

Un récit à la fois léger et profond, qui bouscule avec tendresse les certitudes.

‘‘Survivances’’ de Ahmed Hidouche Yacine

Dans un style sobre et puissant, ce premier roman donne voix à la génération post-indépendance, marquée par la guerre et les défis de la reconstruction. C’est un témoignage intime qui éclaire les silences de l’histoire officielle, à travers le récit d’un homme ordinaire dont la mémoire personnelle se fait le reflet d’une Algérie en transition.

‘‘L’amour au temps du corona’’ de Karim Benkrimi

Dans ce roman porté par la fraîcheur d’un humour subtil, l’auteur raconte une histoire d’amour et de rivalités en pleine pandémie mondiale.

Rachid et Alain, dit Rams, se disputent tendrement le cœur de Sarah, qui, elle, ne jure que par Rachid. Cette trame sentimentale, légère et vivante, se déploie sur fond d’un monde confiné, où l’urgence écologique vient doucement rappeler la fragilité de nos liens, qu’ils soient humains ou naturels. Une belle fable contemporaine qui mêle les passions du cœur aux défis du temps présent, invitant le lecteur à un voyage à la fois intime et engagé.

Ces cinq livres, mêlant diversité des formes et richesse des voix, incarnent la vitalité d’une littérature algérienne en pleine effervescence. Ils confirment le rôle essentiel des Éditions El Amir, qui, depuis Marseille, continuent d’écrire un pont entre cultures, générations et imaginaires, entre mémoire et avenir.