Kaïs Saïed │ «Le peuple tunisien déjouera tout complot ourdi contre lui»

«Le peuple tunisien est conscient de la situation et déjouera tout complot ourdi contre lui», a affirmé Kaïs Saïed, sans donner plus de précisions sur ce complot dont, nous autres Tunisiens serions l’objet, ni sur les raisons qui pousseraient certains, à l’intérieur et à l’extérieur, à nous vouloir tant de mal. Tant il est vrai que nous ne possédons ni bombes nucléaires ni missiles balistiques, et encore moins des drones kamikazes.

Le président de la république, qui parlait lors d’une rencontre, vendredi 27 juin 2025, au palais de Carthage, avec le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, et le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, a ajouté que la réunion a porté sur la situation dans certains secteurs et régions du pays, «où des cercles liés à des partis soutenus par l’étranger attisent les tensions par tous les moyens», indique un communiqué de la présidence de la république, sans donner plus de détails sur l’identité et les motivations de ces fauteurs de trouble. «Ces groupes se prétendent patriotiques et au service du peuple, mais ils sont démasqués. Et c’est la loi qui tranchera entre tous», a souligné le chef de l’Etat selon le même communiqué.

Le peuple tunisien mène une guerre de libération nationale sur tous les fronts, a encore affirmé le président de la république, soulignant que la politique de l’État tunisien est guidée par ses institutions, qui tirent leur légitimité de la volonté populaire, conformément à la Constitution et à l’ensemble de ses lois.

Le chef de l’État a également affirmé que la Tunisie n’a besoin ni de l’approbation ni des louanges d’aucune partie extérieure. Elle n’est ni un État satellite ni un État isolé, comme certains pourraient le penser, a-t-il insisté, en réponse à ceux qui affirment que la Tunisie, sous sa conduite, s’est isolée sur le plan international, voyant dans le manque d’activités internationales du locataire du palais de Carthage une preuve de cet isolement.

En fait, le président Saïed semble concentrer toute son intention sur les problèmes internes et sur la nécessité, impérieuse à ses yeux, de renforcer les politiques sociales, en vue d’une répartition plus équitable des ressources nationales. D’ailleurs, la réunion d’hier, comme toutes celles qui l’ont précédées au cours des derniers mois, a porté sur des projets de loi à caractères économique et social.

I. B.