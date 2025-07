Wallonie-Bruxelles | «Alors on danse» au Festival de Musique symphonique d’El Jem

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles présente un concert remarquable «Alors on danse» en partenariat avec le Festival international de Musique symphonique d’El Jem.

L’Amphithéâtre romain d’El Jem accueillera jeudi 24 juillet 2025, l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, partenaire du Concours Musical International Reine Élisabeth depuis plus de 20 ans.

L’Orchestre royal de Chambre de Wallonie a régulièrement collaboré avec les plus grands artistes, sur les scènes internationales les plus importantes.

Programme :

Franz Schubert, Cinq danses allemandes D. 90

Piotr Tchaïkovski, Valse (2ème mouvement de la Sérénade op. 48)

Nikos Skalkottas, Cinq danses grecques

Michel Lysight, The Old Masters of Speyside (extrait)

Astor Piazzolla

Oblivion / Jean-Frédéric Molard, violon

Hédi Juini, Lyoum galetli zine ezzine

Komitas, 2 chansons arméniennes

Béla Bartók, Danses Roumaines / Red Gjeci, violon

Grand Tango / Jean-Frédéric Molard, violon

Communiqué