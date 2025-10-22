La Tunisie parmi les 25 meilleures destinations mondiales

Selon le prestigieux guide de voyage ‘‘Best In Travel’’, publié par Lonely Planet, la Tunisie est parmi les 25 meilleures destinations au monde à visiter en 2026. Elle se classe même 5e parmi les 25 destinations soigneusement sélectionnées parce qu’elles offrent des expériences inédites de voyage. Nous publions ci-dessous la traduction de la fiche de présentation de notre pays. (Le Ksar Ouled Soltane à Tataouine en Tunisie. Photo : Emily Marie Wilson / Shutterstock).

Tunisie. Entre désert et littoral

Plus petit pays d’Afrique du Nord, la Tunisie séduit par la richesse de son patrimoine et la diversité de ses influences – amazighes, arabes, juives, romaines et françaises. Des médinas classées à l’Unesco aux sites antiques, des îles paisibles aux oasis du sud, le pays se découvre facilement grâce à un réseau routier et ferroviaire bien développé.

À Tunis, l’histoire dialogue avec la modernité : en déambule dans la médina, en visite Carthage ou le musée du Bardo, avant de rejoindre les cafés de La Marsa ou les clubs branchés de Gammarth. Partout, le pays vibre d’un renouveau créatif — jeunes artisans, chefs audacieux, musiciens et designers réinventent les traditions avec audace. Et quand le soleil décline sur les plages d’Hammamet ou les oasis de Tozeur, on comprend pourquoi ce pays, petit par la taille, est immense par les sensations qu’il procure.

D’après le site Lonely Planet.