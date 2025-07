Programmation du Festival international de Tabarka

La direction du Festival international de Tabarka a dévoilé la programmation de sa 61e édition, qui se tiendra du 31 juillet au 18 août 2025.

La 61e édition est marquée par une diversité artistique avec un large éventail d’artistes et de styles allant de la musique populaire et urbaine, chant soufi et rap, ainsi que différents spectacles comme suit :

31 juillet : Nour Kamar

1er août : Big Bossa – spectacle de Wajiha Jendoubi

2 août : Aya Daghnouj

3 août : A.L.A

8 août : Sanfara, Blingos et Stou3rred

9 août : Ziyara – spectacle soufi contemporain

11 août : Le Maestro

12 août : Kaso

13 août : Hassan Doss

15 août : Saber Rebai

16 août : Walid Salhi

18 août : Balti

Y. N.