L’Orchestre du Bal de l’Opéra de Vienne à El Jem

L’Orchestre du Bal de l’Opéra de Vienne se produira, le 2 août 2025, au Festival International de Musique Symphonique d’El jem.

La soirée tant attendue du festival ! Sous la direction du chef Laszlo Gyüker, plongez dans une soirée d’exception dédiée aux 200 ans de Johann Strauss, maître incontesté de la valse viennoise.

Avec la soprano Verena Tranker et le ténor Clemens Kerschbaumer, laissez-vous enchanter par un programme riche en valses, polkas et airs d’opérettes, dans un voyage musical élégant et festif.

Les billets sont disponibles sur le site du festival ou sur Teskerti, sachant qu’un train spécial est prévu au départ de Tunis.

Communiqué