Espérance de Tunis | Youcef Belaïli fait encore parler de lui

L’Espérance sportive de Tunis s’est inclinée (0-1) dans un match amical de préparation face au club égyptien Al Masry, dimanche 27 juillet 2025, dans son fief du Parc Hassen Belkhodja, à Tunis. Un match terminé en queue de poisson…

Salah Mohsen a inscrit l’unique but de cette rencontre à la 53e minute. Mais la rencontre a été interrompue à cinq minutes de la fin par décision de l’arbitre, après que Youcef Belaili ait agressé un joueur adverse suite à un geste déplacé de ce dernier envers Mohamed Tougaï.

Le public «sang et or» aurait souhaité voir l’attaquant international algérien faire parler de lui autrement. Mais l’incorrigible Belaili, qui coûte très cher à son équipe, multiplie les actes d’indiscipline qui risquent de coûter encore plus cher à l’Espérance à l’orée d’une nouvelle saison. Des sanctions s’imposent dès aujourd’hui pour tenter de parer au pire, quoiqu’avec Belaili, on peut s’attendre à tout.

L’EST disputera son premier match officiel de la saison, en finale de la Supercoupe 2024-2025, dimanche prochain, 3 août, face au Stade tunisien, vainqueur hier de l’Union sportive monastirienne (2-0).

I.B.