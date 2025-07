Pour Boualem Sansal | 60 voix pour une liberté menacée

Publié en mars 2025, ‘‘Pour Boualem Sansal’’ (David Reinharc Éditions, mars 2025, 336 pages), réunit soixante textes d’intellectuels, écrivains, artistes et figures publiques qui prennent position en faveur de l’auteur algérien incarcéré. Cet ouvrage collectif est un manifeste en faveur de la liberté de conscience, de la parole critique et de la dignité humaine, à un moment où Boualem Sansal subit l’une des formes les plus dures de répression politique.

Romancier majeur, connu pour ‘‘Le Village de l’Allemand’’, ‘‘2084’’ ou ‘‘Le Serment des barbares’’, Sansal n’a cessé de dénoncer les dérives autoritaires, le poids de l’idéologie et les compromissions du pouvoir. Son engagement, sans concessions, lui a valu une exclusion progressive du paysage institutionnel algérien, jusqu’à son emprisonnement en 2025, dénoncé comme arbitraire par nombre d’observateurs et de défenseurs des droits humains.

Sous la direction de Pascal Bruckner et Michel Gad Wolkowicz, ce recueil ne se limite pas à des hommages littéraires. Il rassemble des textes forts, critiques, mobilisateurs. Les signataires y évoquent l’œuvre, mais aussi l’homme, son courage, sa lucidité, sa solitude. On y lit une inquiétude profonde : laisser Sansal seul face à ses persécuteurs, ce serait céder sur les principes mêmes qui fondent l’espace intellectuel francophone – la liberté de penser, le droit à la dissidence, la force de l’esprit critique.

L’essai s’inscrit dans un mouvement international de solidarité. Des figures comme Orhan Pamuk, David Grossman ou Margaret Atwood ont exprimé publiquement leur soutien. Emmanuel Macron a évoqué son cas en conférence de presse. Des tribunes paraissent dans Le Monde, Courrier international, L’Orient-Le Jour. Une voix monte : ne pas laisser l’oubli s’installer.

Au-delà du sort d’un écrivain, ‘‘Pour Boualem Sansal’’ engage une réflexion sur notre capacité collective à défendre la pensée libre quand elle dérange. Une alerte, et un acte de résistance.

G. D.