Foot | Tunisie : La FTF annonce l’annulation de sanctions disciplinaires

La Fédération tunisienne de football a annoncé, ce vendredi 1er août 2025, l’annulation des sanctions disciplinaires en cours exceptées les amendes infligées aux clubs.

La Fédération précise que cette décision a été prise en concertation avec l’autorité de tutelle et intervient à l’occasion du coup d’envoi de la nouvelle saison, « en vue d’ouvrir une nouvelle page et d’encourager les clubs à sensibiliser et encadrer davantage leurs supporters conformément aux principes de fair-play et de responsabilité ».

La même source a par ailleurs appelé les supporteurs à respecter les règles de respect mutuel et à se conformer à la loi, en rappelant que « le sport reste avant tout un comportement civilisé et une source de valeurs nobles fondées sur la morale et la tolérance ».

Y. N.