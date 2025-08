‘‘Pipo’’ de Mohamed Feki | Docu-fiction sur l’exil, la violence et l’espoir

‘‘Pipo Alone in the World’’ est le titre du nouveau long métrage de Mohamed Feki, 26 ans, réalisateur, scénariste et producteur indépendant tunisien basé en Suisse. Produit par Feki Film Production, ce docu-fiction sortira bientôt dans plusieurs festivals internationaux de cinéma.

‘‘Pipo’’ raconte l’histoire bouleversante de Pipo, un jeune Haïtien qui, après avoir perdu sa famille dans la guerre des gangs, traverse la République dominicaine, l’océan Atlantique et l’Europe pour atteindre la Suisse. Ce récit explore des thèmes universels tels que l’exil, la résilience et l’espoir, avec un regard à la fois humain et profondément engagé.

Mohamed Feki a remporté plus de quinze prix internationaux pour ses courts-métrages de fiction, documentaires et films d’animation, dont ‘‘Beau-Père’’ (2018), ‘‘France 1911’’ (2020) et ‘‘El Ghriba’’ (2021).

Ses films abordent des thématiques humanitaires et sociétales sensibles telles que le terrorisme, les bouleversements politiques, l’abus sur mineurs et la place des femmes dans la science. Son premier long métrage, ‘‘Pour Toujours’’, a déjà été présenté en festival, confirmant son regard cinématographique unique et engagé.

Retrouver en Suisse le droit d’exister

À vingt ans, Pierre Paul porte les cicatrices d’un destin brisé. Fils de parents liés aux gangs en Haïti, il a grandi sous la protection fragile de sa tante, unique phare dans un univers ravagé par la violence. Lorsque cette dernière est brutalement tuée, son monde s’effondre.

Commence alors une fuite désespérée. De Port-au-Prince à la République dominicaine, à travers l’océan et l’Europe, Pierre Paul traverse l’horreur : faim, solitude, exploitation, violences indicibles. Mais au milieu des ténèbres, une lueur d’espoir persiste.

De l’ombre vers la lumière, cette docufiction d’une intensité rare retrace l’odyssée d’un jeune homme qui se bat pour survivre, reconstruire son humanité et retrouver, quelque part en Suisse, le droit d’exister et d’aimer à nouveau.

«Lorsque j’ai rencontré Pierre Paul en Suisse, je pensais écouter une histoire comme tant d’autres. Mais dès qu’il a commencé à parler, j’ai compris que ce récit n’avait rien d’ordinaire. Ce n’était pas seulement l’histoire d’un jeune homme fuyant la violence ; c’était l’histoire d’un enfant privé d’innocence, d’un être humain qui avait traversé l’indicible et qui portait encore, malgré tout, une lumière prête à renaître. Cette rencontre m’a bouleversé profondément, non seulement en tant que réalisateur, mais avant tout en tant qu’homme», a déclaré Mohamed Feki. Et d’ajouter : «Ce film n’est pas qu’un projet cinématographique. C’est une rencontre humaine qui m’a transformé. En filmant Pierre Paul, j’ai découvert non seulement les blessures de l’exil, mais aussi une force intérieure, une dignité et un courage qui défient la cruauté du monde. Mon ambition est que ce film permette aux spectateurs, où qu’ils soient, de ressentir cette même émotion, de s’interroger sur l’humanité que nous partageons, et de donner un visage à ces destins qui trop souvent restent dans l’ombre».

I. B.