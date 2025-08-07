Le double champion du monde Ahmed Jaouadi décoré de l’Ordre du Mérite sportif

Le nageur tunisien, Ahmed Jaouadi , double champion du monde a été reçu ce mercredi 6 août 2025 par le président de la République Kaïs Saïed.

Une cérémonie a été organisée au palais de Carthage, au cours de laquelle Ahmed Jaouadi qui a réalisé le doublé aux Championnats du monde de natation à Singapour s’est vu décerner le premier grade de l’Ordre national du Mérite dans le secteur du sport.

Lors de cette rencontre le chef de l’État a salué l’engagement et le courage du jeune Ahmed Jaouadi, estimant qu’il représente la volonté et de l’excellence tunisienne.