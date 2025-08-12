Football | Moutaz Neffati choisit la Tunisie

Moutaz Neffati est désormais officiellement un Aigle de Carthage. Ce jeune joueur prometteur de 20 ans, qui évolue à l’IFK Norrköping, a décidé de tourner le dos à la Suède pour défendre les couleurs de son pays d’origine : la Tunisie.

Le joueur, qui possède la double nationalité suédoise et tunisienne, a choisi de représenter la Tunisie au niveau international. Cette annonce a été confirmée par la Fédération tunisienne de football, qui a accueilli chaleureusement ce nouveau talent en ses rangs.

Moutaz Neffati, qui avait déjà représenté la Suède en sélection de jeunes, s’engage désormais avec l’équipe nationale tunisienne, où il pourra jouer en sélection senior.

Cette décision marque une étape décisive dans la trajectoire prometteuse du milieu offensif, qui espère désormais briller sous ses nouvelles couleurs et contribuer à la gloire internationale de la Tunisie.

I. B.