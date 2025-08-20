Cinétoile | Projections, rencontres et émotions en plein air

La 8ème édition du Festival Cinétoile, Cinéma sous les étoiles revients cette année du 24 au 29 août 2025 sous le ciel étoilé de Nabeul et Hammamet.

Entre courts métrages venus des quatre coins du monde et rencontres inspirantes, les nuits seront étoilées au Site Archéologique de Neapolis, au Fort de Hammamet et au Centre Culturel de Neapolis

Les organisateur ont par ailleurs dévoilé l’affiche officielle de la 8ème édition du Festival Cinétoile, C conçue par l’artiste Shawki Boukef :

« Cette œuvre poétique et symbolique reflète l’âme du festival : l’horizon marin, la lumière des étoiles et l’ouverture sur le monde à travers le court métrage.

Entre vagues et coquillages, le regard perçant de la mouette nous invite à un voyage cinématographique unique, là où la mer rejoint l’écran et où chaque nuit s’illumine d’histoires venues des quatre coins du globe ».