La Goulette célèbre la fête de l’Assomption de Marie

La fête de l’Assomption de Marie ou le cortège de la Madone de Trapani a été de nouveau été célébrée cette année, dans le quartier de la Petite Sicile, où a longtemps vécu une communauté venue de la célèbre île Italienne, à la Goulette, ville portuaire et balnéaire au nord de Tunis.

Lorsque la statue de la Madone de Trapani a été amenée le 15 août à la tombée de la nuit sur la place devant l’église dédiée aux saints Augustin et Fidèle, des centaines de fidèles et de badauds l’ont accueillie par des applaudissements et des youyous. Pour la seconde année consécutive, de nombreux chrétiens issus de la communauté africaine subsaharienne ont accompagné le cortège.

Cette tradition a été observée en Tunisie au cours de la première moitié du 20e siècle. Elle a été abandonnée à partir du début des années 1960 avant de reprendre en 2017. Elle a toujours été un modèle de communion et de proximité entre les différentes communautés ethniques et religieuses : musulmans, juifs et chrétiens, Tunisiens, Italiens, Français et Maltais cohabitent depuis longtemps dans cette ville côtière.

La messe, célébrée par l’archevêque de Tunis, Mgr Nicolas Lhernould, précédée d’une récitation collective du chapelet l’après-midi, avait pour thème principal une prière pour la paix dans le monde.

Au-delà de son aspect religieux, la fête de l’Assomption de La Goulette préserve des coutumes traditionnelles qui reflètent l’identité et la mémoire locales. Les chroniques évoquent la forte participation des habitants du quartier, l’utilisation de chants accompagnant la sortie de la statue, et le fort caractère populaire interreligieux de l’événement.

Ce sont les Italiens, et notamment les Siciliens, qui ont introduit et diffusé le culte de la Vierge de Trapani et la messe de l’Assomption en Tunisie, qui comprenait également, jusqu’en 1962, une procession de la Vierge de Trapani jusqu’à la mer, annonçant pour les vacanciers la fin de la saison de la baignade. Elle est restée un événement essentiel pour la petite mais dynamique communauté chrétienne de Tunis, où il n’est pas rare de croiser musulmans et juifs.

Rappelant le lien encore fort entre l’Italie et la Tunisie, dans cette bande de terre où cohabitaient autrefois pêcheurs tunisiens et siciliens, une immense fresque murale dédiée à l’actrice Claudia Cardinale, qui a passé son enfance à La Goulette, est accrochée sur la façade d’un immeuble de la place.

