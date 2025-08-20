Le cinéma tunisien en deuil | Décès du « magicien de la lumière » Ahmed Bennys

Le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) a annoncé le décès d’Ahmed Bennys, une figure emblématique du cinéma tunisien et arabe, survenu ce mercredi 20 août 2025.

Surnommé « le magicien de la lumière » Ahmed Bennys, talentueux directeur de la photographie a marqué de son empreinte de nombreux films en Tunisie et au-delà, laissant derrière lui une œuvre visuelle exceptionnelle.

« À travers son objectif, Ahmed Bennys a su insuffler une vision unique qui a fait de ses œuvres des références en matière de beauté et de profondeur de l’image. Ses plans, devenus intemporels, ont enrichi la scène cinématographique tunisienne, arabe et africaine, et resteront à jamais gravés dans la mémoire collective », déplore le CNCI.

Avec son départ, le monde du cinéma perd un artiste singulier, un mentor dévoué qui a su transmettre sa passion aux nouvelles générations.

