WWF alerte | Trop de plastique sur les plages tunisiennes

Les résultats du programme de surveillance «Adoptez une plage» du WWF Afrique du Nord pour la saison 2023-2024 sont inquiétants, a révélé l’Ong, dont le rapport, fruit d’une initiative impliquant des centaines de bénévoles, met en évidence une situation environnementale critique. Une plus grande sensibilisation environnementale est nécessaire.

Les données collectées sur le terrain, basées sur un protocole scientifique rigoureux, montrent des chiffres alarmants : plus de 30 000 fragments de plastique, 23 000 bouchons de bouteilles et 17 000 pailles ont été retrouvés sur les plages tunisiennes surveillées, ainsi que 12 000 morceaux de polystyrène et, bien qu’ils ne soient pas en plastique, 78 000 mégots de cigarettes.

Selon le WWF, un changement des habitudes individuelles est urgent.

Les zones les plus touchées sont la plage de Kheireddine, avec une concentration de 3 766 objets/déchets aux 100 mètres, et la plage de Mahdia, où 1 775 objets ont été trouvés aux 100 mètres.

Ces statistiques, écrit le WWF, «soulignent l’urgence de changer nos comportements et de promouvoir la sensibilisation et la protection de l’environnement ».

Le programme de surveillance a utilisé un protocole bien établi, en collaboration avec l’Institut national des sciences et technologies marines et l’initiative «Adoptez une plage» du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), démontrant ainsi l’importance de l’éducation et de la surveillance continue pour lutter contre le problème des déchets plastiques et non plastiques en mer et sur les plages.