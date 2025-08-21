Une balle dans la nuque. Un cadavre sur les quais de la Seine. Des secrets d’État longtemps enfouis surgissent brutalement. C’est la trame de ‘‘L’odeur de la Sardine’’, dernier roman de Serge Raffy, à paraître le 3 septembre 2025 chez Fayard France.

Djamal Guettala

Dans ‘‘L’odeur de la Sardine’’, Serge Raffy met en scène la mort de Charles Bayard, ancien policier et figure discrète de l’État profond, retrouvé assassiné à Paris. Cette disparition tragique n’est pas un simple fait divers : elle ouvre sur un labyrinthe de dossiers confidentiels, de réseaux parallèles et de zones d’ombre liées à la guerre d’Algérie et aux affaires internationales.

Raffy transforme le polar en prisme pour explorer la mémoire enfouie de l’État et les non-dits de l’Histoire, offrant au lecteur une plongée dans les tensions politiques, sociales et morales d’une époque tourmentée.

Le commissaire Julien Sarda, chargé de l’enquête, est confronté à un passé tentaculaire où se mêlent luttes de pouvoir, secrets d’État et alliances opaques. Avec l’aide d’un journaliste, dernier confident du défunt, il navigue entre documents classés, dossiers oubliés et révélations inattendues, découvrant la face cachée du gaullisme et les mécanismes subtils du pouvoir. Chaque avancée dans l’enquête révèle la manière dont les décisions et les silences d’hier continuent de résonner dans le présent.

Les dettes de l’Histoire

Pour le lecteur franco-algérien ou maghrébin en général, ce roman résonne particulièrement. Raffy restitue les cicatrices encore ouvertes de la décolonisation et les tensions persistantes entre Paris et l’Afrique du Nord. Il ne se contente pas de reconstituer un fait historique : il propose une véritable réflexion sur l’influence du passé, sur les dettes de l’Histoire et sur la manière dont les secrets d’État façonnent les sociétés contemporaines.

‘‘L’odeur de la Sardine’’ est à la fois enquête, fresque historique et réflexion politique. Entre intrigue haletante et analyse fine, Serge Raffy confirme son talent pour combiner rigueur documentaire et narration captivante. Son roman rappelle avec force que certaines vérités, même enfouies, finissent toujours par refaire surface, et que comprendre l’Histoire implique de confronter les silences et les zones d’ombre laissés par les hommes au pouvoir.