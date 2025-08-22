Bizerte accueille le 8e Forum mondial de la mer

La huitième édition du Forum mondial de la mer, qui se tiendra à Bizerte le 12 septembre 2025, aidera à définir des stratégies pour une Méditerranée plus durable.

Sous le thème «De Nice à Bizerte : où en est la Méditerranée ?», le forum vise à sensibiliser à l’urgence de protéger l’équilibre écologique et environnemental de nos mers, conformément aux orientations définies lors du Sommet Océan de Nice, rapporte l’agence de presse Tap.

L’événement, organisé par La Saison Bleue, réunira institutions, universitaires, associations et chercheurs pour discuter de solutions et de stratégies visant à garantir une Méditerranée plus propre, protégée et plus durable.

Une attention particulière sera accordée au développement de l’«économie bleue» et à la conservation de la biodiversité marine, piliers essentiels d’un avenir équilibré pour la région.

Le Forum abordera également la question de la pollution plastique, l’un des fléaux de la Méditerranée. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, le bassin méditerranéen reçoit environ 220 000 tonnes de déchets plastiques chaque année, un flux qui pourrait doubler d’ici 2040 si des mesures concrètes ne sont pas mises en œuvre. Cependant, le rapport de l’association souligne que l’adoption de normes internationales dans seulement 100 villes côtières de la région pourrait réduire cette pollution de 50 000 tonnes par an, offrant ainsi un espoir concret pour un avenir meilleur.