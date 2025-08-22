JCC 2025 | Carthage Pro : Appel à candidatures !

Le comité directeur des Journées Cinématographiques de Carthage annonce l’ouverture des candidatures pour la section Carthage Pro, dédiée aux deux ateliers : « Chabaka » et « Takmil ».

La date limite de soumission des candidatures a été fixée au 15 septembre 2025, indiquent les organisateurs en rappelant que les rencontres Carthage Pro auront lieu du 15 au 18 décembre 2025, dans le cadre de la programmation officielle des JCC.

Ces deux ateliers visent à accompagner les cinéastes à différentes étapes de création – du développement à la postproduction – à travers un encadrement professionnel, des échanges et des opportunités de mise en réseau.

Liens d’inscription :▪️ Atelier Chabaka (projets en développement) :https://inscription.jcctunisie.org▪️ Atelier Takmil (projets en postproduction) :https://inscription.jcctunisie.org

Communiqué