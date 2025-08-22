Signature d’un accord de coopération entre l’OIM Tunisie et l’INTES

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie et l’Institut national du travail et des études sociales (INTES) ont signé le 20 août 2025 un partenariat stratégique afin de renforcer les liens entre recherche académique et action sur le terrain.

Parmi les principales perspectives de coopération :

Organisation conjointe de l’École d’Été sur la Migration ;

Réalisation d’études et recherches communes ;

-Implication d’experts de l’OIM dans certaines formations ;

Ce partenariat témoigne d’une volonté partagée : faire de la recherche et de la coopération des leviers pour mieux comprendre et accompagner les dynamiques migratoires.

Communiqué