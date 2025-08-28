‘‘La voix de Hind Rajab’’ de Ben Hania représente la Tunisie aux Oscars

Le comité accrédité par l’Académie des Oscars, sous la supervision du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), a sélectionné le film ‘‘La voix de Hind Rajab’’ de Kaouther Ben Hania pour représenter la Tunisie dans la catégorie du meilleur film international aux Oscars.

«Ce film répond à l’ensemble des critères d’éligibilité tels que définis par l’Académie», lit-on dans l’annonce publiée sur la page Facebook du CNCI, le 27 août 2025.

Ce long métrage de fiction (89’), porté par un casting composé d’Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees et Saja Kilani, est le 6e long-métrage de Ben Hania : ‘‘L’Homme qui a vendu sa peau’’ et ‘‘Les filles d’Olfa’’ ont été candidats de la Tunisie aux 93e et 96e Oscars. Il est inspiré d’un fait réel lié au drame qui se déroule actuellement à Gaza.

La première liste restreinte de 15 films sera annoncée le 16 décembre 2025, suivie par la liste finale le 22 janvier 2026 et la 98e cérémonie des Oscars se tiendra à Los Angeles le 15 mars 2026.

Il est à noter que depuis sa création, le Prix de l’Oscar du meilleur film international constitue une vitrine majeure permettant aux cultures du monde entier de partager leur vision et leur créativité cinématographique avec le public international. Chaque pays participe à cette prestigieuse compétition en présentant le film qui le représente le mieux, conformément aux règles établies par l’Académie des Oscars.

Le Prix du meilleur film international en 2025 a été attribué au film brésilien ‘‘I’m Still Here’’ du réalisateur Walter Salles.

I. B.