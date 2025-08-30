CNCI | Le rayonnement du cinéma tunisien à la Mostra de Venise

Le cinéma tunisien continue de briller dans les plus grands festivals internationaux, et cette fois-ci à la 82ᵉ édition de la Mostra de Venise, qui se tient du 27 août au 6 septembre 2025.

La réalisatrice Erige Sehiri fait partie du jury de la compétition Lion of the Future – “Luigi De Laurentiis” Venice Award, dédiée aux premiers films. Une nouvelle reconnaissance de sa carrière remarquable et de son empreinte sur la scène cinématographique mondiale.

Dans la compétition officielle, Kaouther Ben Hania hisse à nouveau haut les couleurs de la Tunisie avec son nouveau film « La Voix de Hind Rajab », une œuvre profondément enracinée dans la créativité tunisienne et soutenue par le Fonds d’encouragement à la production littéraire et artistique du Ministère des Affaires culturelles.

Le film représentera la Tunisie dans la course aux Oscars et sera projeté dans les salles tunisiennes à partir du 17 septembre 2025, offrant ainsi au public la possibilité de vivre cette expérience internationale de près.

Entre présence dans les jurys internationaux et compétition dans les sections officielles, le cinéma tunisien prouve une fois de plus sa capacité à s’illustrer et affirme sa place comme une voix libre, créative et influente sur la scène mondiale.

Centre National du Cinéma et de l’Image