Rejet de la demande de libération de Youssef Mimouni

La demande de libération présentée par la défense de l’homme d’affaires Youssef Mimouni et de ses cinq co-accusés vient d’être rejetée par la 6e Chambre correctionnelle bis, spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis.

Le procès a été reporté à l’audience du 25 septembre courant, rapporte Mosaïque, en rappelant que le parquet du Pôle judiciaire économique et financier avait émis des mandats de dépôt à l’encontre de Youssef Mimouni et d’autres prévenus, parmi lesquels un employé de compagnie aérienne privée et un agent de la douane. Les 6 hommes ont été déférés, ce lundi 1er septembre 2025, en état d’arrestation, devant la 6e Chambre correctionnelle bis spécialisée dans les affaires financières, pour répondre d’accusations liées à la constitution d’avoirs à l’étranger sans autorisation de la Banque centrale et à la tentative de transfert illicite de fonds vers l’étranger.

L’homme d’affaires actif dans la construction métallique, le liège, la biomasse, l’hôtellerie et la restauration, était peintre en bâtiment qui s’est enrichi grâce à son amitié avec l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali. Il est poursuivi dans plusieurs affaires.

I. B.