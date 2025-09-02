Football | Sebastian Tounekti signe pour le Celtic Glasgow

Le club écossais Celtic Glasgow a annoncé avoir engagé l’attaquant international tunisien Sebastian Tounekti. Né, il y a 23 ans, d’un père tunisien et d’une mère norvégienne, l’ailier gauche a été engagé.pour cinq saisons et ce, lors des dernières heures du mercato.
Selon la chaîne britannique Sky Sports, Celtic a déboursé 6 millions d’euros pour s’attacher les services de Tounekti qui a joué les deux dernières saisons sous les couleurs du club suédois Hammarby IF. Il a été rappelé par le sélectionneur national Sami Trabelsi pour faire partie des Aigles de Carthage lors des deux prochains matchs contre le Liberia et la Guinée Equatoriale.
I. B.
