Erige Sehiri primée au Festival d’Angoulême 2025

Le film ‘‘Promis le ciel’’, réalisé par la Franco-Tunisienne Erige Sehiri, s’est particulièrement distingué à la 18ᵉ édition du Festival du Film Francophone d’Angoulême, qui s’est tenue du lundi 25 au samedi 30 août 2025.

Le Festival d’Angoulème, qui célébré cette année le talent et la créativité du cinéma francophone avec une édition riche en émotions et en découvertes, a décerné trois prix majeurs au film d’Erige Sehiri: mise en scène, scénario, et meilleure actrice pour Déborah Naney, dont le prix a été remis par l’actrice et militante Aïssa Maïga.

‘‘Promis le ciel’’ raconte l’histoire de Marie, pasteure ivoirienne et ancienne journaliste vivant à Tunis, qui héberge Naney, une jeune mère en quête d’un avenir meilleur, et Jolie, une étudiante déterminée portant les espoirs de sa famille restée au pays. Ce drame franco-tunisien met en lumière les parcours de femmes courageuses confrontées aux défis de l’exil et des choix de vie.

Le jury, présidé par la charismatique Diane Kruger, a salué la qualité artistique et l’engagement des œuvres présentées.

Le festival a également été soutenu par des figures emblématiques du cinéma francophone, Dominique Besnehard et Marie-France Brière, qui contribuent depuis longtemps à la promotion du 7ᵉ art.

Félicitations à toute l’équipe de ‘‘Promis le ciel’’, en Tunisie et en France, et aux talents remarquables ayant participé au projet : Laetitia Ky, Grayaa Med, Hessine Foued, Zazaa, Massa Blamassi, ainsi que les producteurs Henia Production, Jour2Fête, Maneki Films.

Le film a bénéficié du soutien institutionnel du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) relevant du ministère des Affaires Culturelles de Tunisie, témoignant de la vitalité du cinéma francophone et des collaborations internationales.

Cette édition du festival illustre une fois de plus la force de la création artistique et la capacité du cinéma francophone à porter des voix diversifiées et engagées, à la fois en France et à l’international.

Djamal Guettala