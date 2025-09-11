Tunisie | L’artiste Wadi Mhiri tire sa révérence

Le monde artistique tunisien est en deuil suite au décès de l’artiste pluridisciplinaire Wadi Mhiri, qui a a tiré sa révérence ce jeudi 11 juin 2025.

Plusieurs artistes et activistes ont exprimé leur douleur suite au « départ d’un homme plein de vie, d’énergie et de lumière… un homme passionné, aimé et aimant qui a marqué le monde artistique tunisien par sa simplicité et son dévouement ».

L’Ambassade de Suisse en Tunisie a elle aussi exprime ses sincères condoléances et sa profonde sympathie à la famille et aux proches de Wadi Mhiri, en commentant : «Figure emblématique de la scène artistique tunisienne, il a collaboré à plusieurs reprises avec l’Ambassade, mettant toujours passion et dévouement au service de projets culturels qui resteront inoubliables ».

« C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Wadi Mhiri, talentueux artiste tunisien et ami fidèle de l’IFT. Après un long combat contre la maladie, Wadi nous a quittés aujourd’hui, laissant derrière lui une empreinte indélébile. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à toute la scène culturelle tunisienne. Repose en paix, cher artiste ! », a commenté pour sa part l’Institut Français de Tunisie.