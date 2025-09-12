ECONOMIESOCIETETunisie

Spéculation | 4 MD de fournitures scolaires dans un entrepôt illégal à Tunis

Dans le cadre de la lutte contre la spéculation et l’augmentation illégale des prix, la brigade régionale de la police municipale de Tunis a réalisé une saisie majeure, annonce le ministère de l’Intérieur.

L’entrepôt illégal, où étaient stockées des quantités considérables de fournitures scolaires a été découvert à à l’aube de ce vendredi 12 septembre 2025 à Tunis, précise le département de l’Intérieur, en précisant que la valeur totale des produits saisis est estimée à près de 4 millions de dinars tunisiens.

Un procès-verbal a été établi pour infraction économique et les fournitures scolaires ont été placées sous la responsabilité du ministère du Commerce, qui a pris l’engagement de les redistribuer aux grossistes sur le circuit de distribution légal, ajoute encore la même source.

Y. N.

