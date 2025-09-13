Programme du Printemps culturel tunisien en Belgique

Le Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie (CVDT), une association dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social, et le Centre culturel arabe en pays de Liège, organisent la 6ᵉ édition du Printemps culturel tunisien en Belgique, entre le 20 septembre et le 18 octobre 2025, sur le thème «Cyberviolence à l’égard des femmes : regards croisés entre la Tunisie et la Belgique».

Cette manifestation vise à promouvoir la culture tunisienne dans toute sa richesse artistique, historique et contemporaine auprès du public belge et de la diaspora, dépasser les clichés touristiques pour présenter une image authentique et vivante de la Tunisie, favoriser les échanges culturels et citoyens entre communautés tunisienne et belge, soutenir les artistes émergents et confirmés et encourager le dialogue et le partage d’expériences pour mieux protéger les femmes en ligne et lutter contre la cyberviolence.

Au programme des conférences-débats autour du thème central déjà cité (mécanismes juridiques comparés, rôle des réseaux sociaux dans la lutte contre la cyberviolence, autonomisation numérique des femmes, éducation aux médias, self-défense digitale…) avec la participation des spécialistes : Monia Lachheb (Université de Tunis El Manar); Nevruz Unal, échevine de la rénovation urbaine, des contrats de quartier, de la prévention, des droits humains & de l’égalité des chances, Salma Triki, docteure en sociologie, spécialiste des questions de genre; Nesrine Rebai, experte internationale senior en genre, fondatrice de Ganbatte, bureau d’études, de formation et de conseils qui accompagne les ONG, institutions publiques et le secteur privé dans la mise en œuvre de projets de développement; Bruno Humbeeck (Université de Mons), psychologue de l’éducation, chercheur et auteur d’une quarantaine d’ouvrages sur l’éducation et la famille; Aïcha Bacha, docteure en sciences politiques et sociales, fondatrice du Centre européen pour le développement et les études géostratégiques.

Au programme aussi un concert intitulé «Lady of the Sea» où Myriam Laraiedh proposera un voyage musical méditerranéen en hommage à la résilience des femmes et au dialogue interculturel.

