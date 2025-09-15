Osaka 2025 | Plus d’un demi-million de visiteurs au pavillon tunisien (Cepex)

Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) a annoncé ce lundi 15 septembre 2005 que le pavillon tunisien a franchi la barre symbolique du demi-million de visiteurs à l’Expo 2025 Osaka.

En l’espace de cinq mois, le pavillon tunisien « Résonance » qui s’étend sur 300 mètres carrés a été salué par les visiteurs, les organisateurs et les officiels, témoignant de sa capacité à faire le pont entre les cultures et les peuples et offrant un voyage entre tradition et futur.

Le passage du 500 000e visiteur a été un moment de célébration qui s’est prolongé jusqu’au salon d’honneur où des cadeaux, symboles de l’artisanat tunisien, lui ont été offerts, et où les saveurs de la cuisine tunisienne ont été servis, transformant ce moment en une expérience immersive.

« Bien plus qu’une exposition, c’est un voyage progressif où la vue, le son, le toucher et l’odorat se confondent… Chaque élément contribue à raconter une histoire. Une véritable expérience sensorielle unique, une immersion dans un espace qui marie culture et science, passé et futur », c’est ainsi que le paviollon tunisien est décrit par les visieteurs, ajoute la même source.

« Le succès du pavillon a dépassé les frontières de l’Exposition universelle, avec un écho significatif dans la presse japonaise, asiatique, arabe et européenne, amplifiant la portée de la participation tunisienne » , se réjouissent les organisateurs, sachant que le pavillon tunisien s’est également positionné comme une plateforme d’innovation et d’investissement mettant ainsi en lumière le potentiel de la Tunisie en tant que partenaire économique et technologique.

Ci-dessous les prochaines étapes au pavillon tunisien :

25 septembre – Journée de promotion des produits agricoles et de l’huile d’olive.

29 septembre – 1er octobre – Semaine de promotion du tourisme et du patrimoine traditionnel.

13 octobre – Cérémonie de clôture officielle de l’Expo 2025.

Y. N.