Le FSN appelle à un rassemblement de soutien aux détenus politiques

Le Front de salut national (FSN) a appelé à un nouveau rassemblement de solidarité avec les détenus politiques, qui sera organisé le vendredi 19 septembre 2025.

Ce rassemblement est prévu de 17h à 18h, devant le Théâtre municipal à l’avenue Habib Bourguiba au centre-ville de Tunis, précise le FSN, qui a appelé ses partisans ainsi que tous les défénseurs de la démocratie et des droits humains à prendre part à ce mouvement de solidarité.

Le Front regroupant des partis de l’opposition, a insisté sur la nécessité de cette action « pour soutenir ceux qui sont privés de liberté pour leurs convictions », ajoute encore le communiqué.

Y. N.