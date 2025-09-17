Inauguration d’un cours italo-tunisien sur le patrimoine et le tourisme

L’Université de la Manouba (Tunisie) et l’Université La Sapienza de Rome (Italie) ont inauguré un cours sur le patrimoine culturel et le tourisme durable, dans le cadre du programme Share Africa, promu par la fondation IHEA (Italian Higher Education with Africa), qui se consacre à la promotion de projets transnationaux d’enseignement supérieur en Afrique et dans la région méditerranéenne.

L’ambassade d’Italie en Tunisie, qui a fait cette annonce sur ses réseaux sociaux, a souligné «les synergies de plus en plus fortes entre nos universités, acteurs clés du partenariat italo-tunisien».

Ce cours, qui a démarré officiellement le 15 septembre 2025, se concentre sur deux secteurs étroitement liés : la valorisation du riche patrimoine historique, artistique et archéologique de la Tunisie et le développement de modèles touristiques responsables et durables. Son double objectif est de promouvoir la recherche scientifique et la coopération technique, et de former de jeunes professionnels capables de combiner protection du patrimoine culturel et croissance économique.

Dans ce contexte, le programme Share Africa sert de plateforme d’échange et de transfert de savoir-faire entre les universités, les institutions culturelles et les professionnels du secteur.

Grâce à des séminaires, des ateliers et des modules d’enseignement conjoints, les étudiants tunisiens et italiens interagiront avec des experts internationaux et développeront des compétences pour relever les défis mondiaux liés à la gestion durable du patrimoine culturel.