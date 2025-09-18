Tunisie | Des barons de la spéculation visés par des mandats de dépôt

Le Parquet de Ben Arous (sud de Tunis) a ordonné des mandats de dépôt à l’encontre de 11 individus pour des faits de spéculation.

Ces derniers, connus pour être des barons de la spéculation, avaient été arrêtés lors d’une opération coup de poing contre le commerce informel et la manipulation des prix, menées par différentes brigades sécuritaires dans l’ensemble du pays.

Rappelons qu’une campagne nationale est menée par le ministère de l’Intérieur, en coordination avec le ministère du Commerce, en vue de lutter contre le monopole et la spéculation afin de rétablir l’ordre sur les marchés et protéger le pouvoir d’achat des citoyen.

Y. N.