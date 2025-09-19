Football | Tunisie : Maher Kanzari sanctionné par la LNFP

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a annoncé, ce vendredi 19 septembre 2025, les sanctions prises à l’encontre de l’entraîneur de l’Espérance sportive de Tunis (EST) Maher Kanzari.

En raison de son comportement en bord de terrain lors de la rencontre face au Stade Tunisien il a écopé d’une suspension de quatre matches et d’une amende de 7000 dinars et ce pour injures et propos blasphématoires lors de la rencontre comptant pour la 5e journée de Ligue 1.

La LNFP a par ailleurs décidé de suspendre l’entraîneur de l’Avenir Sportif de Gabès, Tarek Jarraya, durant deux matchs et ce, pour ses protestations répétées contre les décisions arbitrales lors du match ayant opposé l’équipe qu’il dirige à l’Espérance sportive de Zarzis. Il devra également payer une amende de 5.000 dinars.

