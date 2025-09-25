Formation triangulaire à Tunis en passation électronique des marchés publics

La troisième et dernière session de la formation triangulaire dans le domaine de la passation électronique des marchés publics (programme mis en œuvre entre 2023 – 2025) s’est clôturé le 19 septembre 2025 à Tunis

Organisé par le bureau de la Koika en Tunisie, en collaboration avec la Haute instance de la commande publique (Haicop), relevant de la présidence du gouvernement tunisien, ce programmé de coopération est financé par la Koika et mis en œuvre par la Korea Institute of Procurement (KIP) avec la participation de l’Egypte, La Jordanie et la Palestine.

Ce programme qui a démarré en 2023 sur une durée de 3 ans a pour objectif de partager l’expérience réussite de la Corée et de la Tunisie dans la passation électronique des marchés publics via les systèmes Koneps et Tuneps avec les pays souhaitant améliorer ou introduire un système similaire, notamment l’Egypte, la Jordanie et la Palestine.

Durant cette semaine, des conférenciers coréens (de la KIP) et tunisiens (de la Haicop) ont animé plusieurs sessions liées à la thématique passation des marchés publics (cadre légal, processus de mise en œuvre du système électronique, aspects techniques…) et ont essayé de répondre à toutes les demandes de clarifications et les questions posées par les participants des trois pays bénéficiaires.

Lors de la cérémonie de clôture de cette formation triangulaire, lwoo Nam, directrice pays de la Koika en Tunisie, a mis en lumière les contributions décisives de la Koika dans le secteur de la passation des marchés publics en Tunisie qui sont conçus pour répondre aux défis contemporains de la modernisation de l’administration publique et la transparence. Mme Nam a aussi rappelé que la Koika continuera son support au gouvernement tunisien dans ce secteur économique très important, ainsi que dans d’autres domaines, et supportera toute initiative triangulaire visant le partage des expériences coréenne et tunisienne avec d’autres pays de la région Mena et de l’Afrique.

Dans son allocution de clôture, Habib Dridi, président de la Haicop, a remercié la Koika pour tous ses efforts déployés en Tunisie dans le domaine de la passation des marchés publics en ligne et a rappelé que cette collaboration a commencé depuis 2008 et se continuera dans les années à venir à travers d’autres projets et programmes de coopération tuniso-coréenne. Il a insisté que cette session a été une occasion très importante pour partager avec les collègues de l’Egypte, Jordanie et Palestine les avancés en Corée et en Tunisie dans le secteur des achats publics et que la Tunisie restera toujours prête à partager son expérience avec les voisins de l’Afrique et de la région Mena.

A la fin de la cérémonie de clôture, les participants à cette formation ont confirmé que ce programme triangulaire était une occasion unique pour voir de près l’expérience coréenne et tunisienne dans le domaine de la passation électronique des marchés publics et pour s’inspirer des bonnes pratiques afin d’améliorer leurs systèmes actuels. Ils ont tenu par la suite à remercier la Koika pour son appui continu, et la Tunisie pour l’organisation exemplaire de cette formation durant les 3 dernières années.

Il est à noter que, depuis sa création, Koika a joué un rôle déterminant dans la promotion de l’innovation numérique, de l’éducation, de la résilience économique et de la réforme du secteur public en Tunisie. À mesure que la coopération bilatérale entre la Corée et la Tunisie se renforce, Koika demeure pleinement engagée à contribuer à la croissance durable de la Tunisie à travers des programmes de développement stratégiques et des partenariats inclusifs.