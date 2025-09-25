Tunis | « Demon Slayer » à l’IFT (Vidéo)

L’Institut français de Tunis (IFT) organise la projection du film d’animation « Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – La forteresse infinie » de Haruo Sotozaki.

La projection de ce film qui est interdit au moins de 12 ans, est prévu pour ce samedi 27 septembre à 11h à l’auditorium de l’Institut.

Les billets (Tarif : 6 DT) sont en vente à l’accueil de l’IFT et en ligne sur son site web.

—- Résumé —-

Tanjirô Kamado a rejoint une organisation dédiée à la chasse aux démons, les pourfendeurs de démons, après que sa jeune sœur Nezuko ait été transformée en démon. Devenant de plus en plus fort et proche des autres membres de l’armée, Tanjirô affronte de nombreux démons en compagnie de ses camarades, Zen’itsu Agatsuma et Inosuke Hashibira.

Ses aventures l’ont amené à se battre aux côtés des combattants les plus hauts placés de l’armée des pourfendeurs de démons, les piliers, tels que le pilier de la flamme, Kyôjurô Rengoku, dans le train de l’infini, le pilier du son, Tengen Uzui, dans le quartier des plaisirs, ainsi que le pilier de la brume, Muichirô Tokitô, et le pilier de l’amour, Mitsuri Kanroji, dans le village des forgerons.

Alors que l’armée des pourfendeurs de démons et les piliers s’exerçaient lors d’une session d’entraînement en prévision du futur affrontement contre les démons, Muzan Kibutsuji fait son apparition au manoir Ubuyashiki.

Le responsable de l’armée étant en danger, Tanjirô et les piliers se ruent vers le quartier général, mais tombent dans le piège tendu par Muzan Kibutsuji et se retrouvent coincés dans les profondeurs d’un espace mystérieux. Tanjirô et le reste de l’armée des pourfendeurs de démons sont téléportés dans le bastion des démons : la Forteresse infinie.

C’est là que s’embrasera l’ultime combat entre l’armée des pourfendeurs de démons et les forces démoniaques.