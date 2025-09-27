Sousse | Arrestation de trois grossistes de poisson pour spéculation

Le parquet près le tribunal de première instance de Sousse 1 a émis, vendredi 26 septembre 2025, des mandats de dépôt à l’encontre de trois grossistes en poisson, qui ont été déférés en état d’arrestation devant la chambre correctionnelle, afin d’être jugés pour des faits de spéculation sur les prix.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale menée par la Direction des enquêtes économiques et financières de la police judiciaire à Gorjani contre les pratiques de spéculation, de monopole et de manipulation des prix sur les marchés.

Les cinq grossistes au marché de gros de Sousse ont été arrêtés sur instructions du parquet.

Après leur audition, les cinq suspects ont été présentés vendredi au parquet de Sousse 1, qui a décidé de placer trois d’entre eux en détention provisoire et de laisser les deux autres en liberté.

Tous les cinq ont été renvoyés devant la chambre correctionnelle pour répondre des accusations portées contre eux.