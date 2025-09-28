Forum Investment Africa | Nouvel élan pour les échanges tuniso-italiens

Organisé conjointement par la Conect, Confimprese Italia, Confimprese Tunisie et Delta Center Tunisie, avec le soutien de la Chambre tuniso-italienne de commerce et d’industrie (Ctici) et de l’Italian Trade Agency (ITA), le forum Invest Africa 2025 vise à renforcer les relations économiques entre Tunis, Rome et l’ensemble du continent africain.

Lotfi Sahli

Trois objectifs majeurs guident ce forum qui s’est tenu le 25 septembre 2025 à Gammarth : développer des partenariats tuniso-italiens solides et innovants, explorer les opportunités offertes par les marchés africains et créer un espace d’échanges pour les leaders institutionnels, économiques et académiques.

Les membre de la délégation italienne — composée de parlementaires, de conseillers régionaux, de représentants patronaux conduits par l’ambassadeur d’Italie en Tunisie Alessandro Prunas — se sont succédé à la tribune pour mettre en avant la présence significative des entreprises italiennes en Tunisie et l’impact sur l’emploi. Les intervenants ont également réaffirmé l’engagement de l’Italie à renforcer ses investissements dans notre pays, soulignant la position stratégique de la Tunisie comme passerelle vers l’Afrique.

Le président de la Ctici, Mourad Fradi, a présenté un aperçu des investissements italiens en Tunisie et du dynamisme des investisseurs italiens souhaitant se développer en Afrique via la Tunisie.

Aslan Berjeb, président de la Conect, a mis en exergue la place stratégique de la Tunisie comme hub d’investissement et de coopération trilatérale, insistant sur la nécessité de «tisser des ponts durables entre l’Italie, la Tunisie et l’Afrique».

Jalel Tebib, directeur général de la Fipa, a quant à lui souligné les atouts de la Tunisie pour les investissements directs étrangers (IDE) : un climat de confiance, une main-d’œuvre qualifiée et des coûts compétitifs, autant d’éléments permettant de rayonner vers les marchés africains.

Le forum a donc mis l’accent sur trois priorités : stimuler les partenariats tuniso-italiens innovants, ouvrir de nouvelles perspectives en Afrique et favoriser le dialogue entre acteurs économiques, institutionnels et académiques.

La journée s’est achevée par un cocktail de networking et des rencontres B2B préprogrammées, offrant aux entreprises un cadre privilégié pour développer des synergies concrètes.

Interrogé sur l’engagement des Italiens en Tunisie, Aslan Berjeb a rappelé que les relations entre les deux pays reposent sur une longue histoire commune et que les entrepreneurs italiens manifestent une forte volonté d’investir. Il a toutefois précisé qu’il serait plus pertinent d’orienter cette coopération vers un véritable transfert technologique plutôt que vers une simple sous-traitance à bas coûts.

À la même question, Jalel Tebib a indiqué qu’en seulement 160 jours, les Italiens avaient investi 160 millions d’euros, un chiffre révélateur de leur engagement.

Enfin, Mohamed Raied, président de la Chambre libyenne de commerce, d’industrie et d’agriculture, a salué la forte présence italienne au forum et la mobilisation des hommes d’affaires italiens pour investir en Afrique.