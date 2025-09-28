Le poème du dimanche | ‘‘Fahrenheit’’ de Lilia Hassaine

Née en 1991 à Corbeil-Essonnes, en France, Lilia Hassaine est romancière et journaliste. A été chroniqueuse à la Télévision, aujourd’hui animatrice d’une émission dans une Radio nationale.

Auteure de trois romans parus aux Ed. Gallimard, L’Oeil du paon, 2019; Soleil amer, 2021; Panorama, 2023, salués par la critique, sélectionnés par le Goncourt, couronnés de distinctions littéraires, dont le Prix Renaudot des lycéens. En 2023, elle publie un recueil de poésie, Des choses sans importance. Des poèmes simples et profonds, attentifs au quotidien, à la vie intime, à la contrariété et la fuite du temps, blessures ouvertes que l’écriture, sans emphase, tente d’apaiser.

Tahar Bekri

J’aime ouvrir les livres par hasard

je cherche une phrase qui me retienne

les sanglots longs, ceux de Verlaine,

ou les Pigeons de La Fontaine.

Je me demande ce qui, des livres,

m’encourage un jour à survivre

et le soir venu me rend ivre

de falaises et de toits brûlants.

Car il paraît que ces objets

sont les attributs du danger

qu’ils menacent la vérité

et apprennent même à penser.

Je n’oublierai pas d’oublier

les paroles doctes, civilisées,

de ceux qui m’avaient conseillé

la vie sage des mondanités.

Je leur préfère la vie sauvage

les cocktails frais dans les nuages

et les alouettes de Carthage

qui s’envolent quand vient le vent.

J’aime l’odeur brûlée des orages

les pages immenses des paysages

et les histoires qu’ils nous racontent

le destin sombre de personnages

les âmes enflammées de désir

les silences qu’on dit criminels

et la voix grave qui interpelle.

Tout cela existe dans les livres.

Une heure de temps

vaut cent mille ans

et ce que disent tous les romans

est qu’on a beau vivre longtemps

on reste des lecteurs de passage..

‘‘Des choses sans importance’’, Ed. L’iconoclaste, 2023.

(Remerciements à l’auteure).