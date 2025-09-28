Le poème du dimanche | ‘‘Fahrenheit’’ de Lilia Hassaine

Née en 1991 à Corbeil-Essonnes, en France, Lilia Hassaine est romancière et journaliste. A été chroniqueuse à la Télévision, aujourd’hui animatrice d’une émission dans une Radio nationale.
Auteure de trois romans parus aux Ed. Gallimard, L’Oeil du paon, 2019; Soleil amer, 2021; Panorama, 2023, salués par la critique, sélectionnés par le Goncourt, couronnés de distinctions littéraires, dont le Prix Renaudot des lycéens. En 2023, elle publie un recueil de poésie, Des choses sans importance. Des poèmes simples et profonds, attentifs au quotidien, à la vie intime, à la contrariété et la fuite du temps, blessures ouvertes que l’écriture, sans emphase, tente d’apaiser.
Tahar Bekri
J’aime ouvrir les livres par hasard
je cherche une phrase qui me retienne
les sanglots longs, ceux de Verlaine,
ou les Pigeons de La Fontaine.
Je me demande ce qui, des livres,
m’encourage un jour à survivre
et le soir venu me rend ivre
de falaises et de toits brûlants.
Car il paraît que ces objets
sont les attributs du danger
qu’ils menacent la vérité
et apprennent même à penser.
Je n’oublierai pas d’oublier
les paroles doctes, civilisées,
de ceux qui m’avaient conseillé
la vie sage des mondanités.
Je leur préfère la vie sauvage
les cocktails frais dans les nuages
et les alouettes de Carthage
qui s’envolent quand vient le vent.
J’aime l’odeur brûlée des orages
les pages immenses des paysages
et les histoires qu’ils nous racontent
le destin sombre de personnages
les âmes enflammées de désir
les silences qu’on dit criminels
et la voix grave qui interpelle.
Tout cela existe dans les livres.
Une heure de temps
vaut cent mille ans
et ce que disent tous les romans
est qu’on a beau vivre longtemps
on reste des lecteurs de passage..
‘‘Des choses sans importance’’, Ed. L’iconoclaste, 2023.
(Remerciements à l’auteure).
