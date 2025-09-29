Tunisie | L’affaire Ridha Charfeddine reportée

L’examen de l’affaire liée à de la corruption visant l’homme d’affaires et ancien député Ridha Charfeddine a été reportée, ce lundi 29 septembre 2025.

C’est la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter l’affaire au 16 novembre prochain, précise Mosaïque FM, citant une source proche du dossier.

Notons qu’un proche de Ridha Charfeddine et un ancien président d’une association sportive sont aussi poursuivis dans cette même affaire de corruption liée à des soupçons de blanchiment d’argent.

Y. N.