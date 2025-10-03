Football | Ces jeunes binationaux qui vont jouer sous les couleurs de la Tunisie

Plusieurs jeunes joueurs de football binationaux ont accepté de jouer sous les couleurs du pays d’origine de leurs parents : la Tunisie. C’est Ziad Jaziri, l’ancien attaquant international, champion d’Afrique 2004, actuel directeur technique de l’équipe de Tunisie de football, qui a négocié avec ces joueurs leur intégration dans le groupe des Aigles de Carthage.

Les joueurs ayant déjà donné leur accord pour jouer pour la Tunisie et dont les procédures de changement de la nationalité sportive est en cours sont :

Wassim Slama, milieu offensif de 17 ans, qui joue du Paris-Saint-Germain, France;

Adem Ghalleb, milieu offensif de 17 ans, Paris-Saint-Germain, France;

Zayon Chtaï-Telamio, ailieur gauche de 18 ans,Paris-Saint-Germain, France;

Kelyan Yahia, défenseur central de 18 ans, Olympique Lyonnais, France;

Wassim El Abrougui, arrière droit de 18 ans, Olympique Lyonnais, France;

Najd Ajroud, milieu offensif de 17 ans, AS Monaco, France;

Fares Bousnina, avant-centre de 19 ans, Bologna, Italie;

Ali Jaber, défenseur central de 17 ans, Bologna, Italie;

Rayan Elloumi, avant-centre de 18 ans, Vancouver Whitecaps FC, Canada.

Amin-Elias Gröller, défenseur central de 20 ans, Rapîd de Vienne, Autriche.

