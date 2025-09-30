Football | Amin-Elias Gröller rejoint l’équipe de Tunisie

Le jeune défenseur axial du Rapid Vienne, équipe de la Bundesliga autrichienne, Amin-Elias Gröller, né le 25 janvier 2005 à Vienne (20 ans, 1m90), a finalement opté pour l‘‘équipe de Tunisie de football.

La fédération tunisienne de football a annoncé, ce mardi 30 septembre 2025, avoir réussi à convaincre le jeune joueur de jouer sous le maillot de la Tunisie, qui est son second pays avec l’Autriche.

International autrichien avec les U21, Amine sera désormais à la disposition des aigles de Carthage.

Gröller devait participer au dernier stage des Aigles de Carthage, mais une blessure a retardé son intégration.