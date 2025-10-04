Tunisie | Entrée gratuite aux sites et musées ce dimanche 5 octobre

L’Agence de mise en vleur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) informe que ce dimanche 5 octobre 2025, l’accès aux sites, monuments et musées, sera gratuit.

Bénéficient de la gratuité d’entrée tous les Tunisiens ainsi que les personnes étrangères résidentes en Tunisie sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour durant les jours suivants :

Le premier dimanche de chaque mois,

Le 18 avril : Journée internationale des sites et monuments,

Le 18 mai : Journée internationale des musées

Les jours fériés.

Visitez le lien suivant afin de connaître la liste des musées, des sites archéologiques et des monuments historiques ouverts.



Profitez de cette occasion pour découvrir la richesse patrimoniale de la Tunisie et visitez les musées, sites et monuments.