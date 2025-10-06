Sabah Ennaifar rejoint la Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie a annoncé l’arrivée de Sabah Ennaifar au sein de son équipe, en tant que Chargée de la coordinatrice générale de la coopération et du développement culturel et patrimonial.

Dans son communiqué, la Délégation rappelle le parcours de Sabah Ennaifar, marqué notamment par dix années d’expérience à la Fondation Kamel Lazaar où elle a excellé en tant que chargée de projets culturels et directrice de collection.

Sabah Ennaifar a coordonné des projets majeurs dans différents secteurs, dont les arts, le patrimoine, l’édition et l’éducation et son expérience s’étend également à des institutions de renom, comme l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI Tunisie) et l’Institut Français de Tunisie.

Y. N.