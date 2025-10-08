La Cinémathèque Tunisienne rend hommage à Claudia Cardinale

Le ministère des Affaires culturelles, en collaboration avec la Cinémathèque tunisienne et le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), rend hommage à l’actrice Claudia Cardinale, née à Tunis, récemment décédée.

Au programme, à la Cité de la Culture de Tunis, ce mercredi 8 octobre 2025, à partir de 18h30 (heure locale), seront projetés deux films de ses débuts : ‘‘Chaîne d’or’’ de René Vautier et Mustapha Farsi (1956), ‘‘Goha’’ de Jacques Baratier (1958), avec Omar Sharif, lui aussi à ses débuts, tous deux tournés à Tunis, et qui ont ouvert les portes de la célébrité internationale à la jeune Italienne native de La Goulette, à Tunis.

Sera également projeté le documentaire qui a été consacré à Claudia Cardinale par Mahmoud Ben Mahmoud, ‘‘La plus belle italienne de Tunis’’, qui a été tourné en 1994).

I. B.