Hommage à Claudia Cardinale | Une messe à l’Église de la Goulette

Une messe en mémoire de Claudia Cardinale se tiendra mardi 30 septembre 2025 à l’Église de la Goulette en Tunisie, son pays natal qu’elle chérissait tant.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 30 septembre à 18h au sein de la symbolique Église de la Goulette. L’office sera célébré par le Père Narcisse Djerambete.

« Ce geste spontané et sincère me touche au-delà des mots », a commenté sa fille Dlaudia Squitieri sur les réseau sociaux, tout en remerciant toutes celles et ceux qui ont souhaité cette messe ainsi que le père Narcisse Djerambete qui officiera.

« Cet hommage, organisé avec tant de cœur à la Goulette, promet d’être un moment de mémoire et de lumière, réunissant par la pensée tous ceux qui ont connu et aimé Claudia », a commenté sa fille Claudia Squitieri.

Et d’ajouter : «Je serais de tout cœur avec vous», en publiant une photo de sa maman pris lors de son dernier et récent voyage en Tunisie « qu’elle a aimé tant ».

Y. N.